Voor een zonovergoten terras of aan tafel: waarom Limburgse roséwijn aan opmars bezig is

Je ziet het in de supermarkt. Het aandeel van de roséwijnen groeit zienderogen. Die populariteit is ook de Limburgse wijndomeinen niet ontgaan. Vandaag worden in onze provincie tien stille rosés gemaakt, daarnaast bestaan nog eens minstens evenveel mousserende roséwijnen. “De heropleving van de rosés is een tendens in Europa”, weet Geurt van Rennes, docent wijnbouw aan Syntra Limburg. “Niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief is dit type wijn aan een opmars bezig. Vroeger stonden rosés synoniem voor eenvoudige sloeberwijntjes met behoorlijk wat restsuiker. Iemand met verstand van wijn dronk geen rosé. Dat is tegenwoordig anders. Moderne rosés zijn strakker, zoals droge wijn, met meer fruitaroma’s.”

Toch heeft het een tijdje geduurd vooraleer Limburgse wijnbouwers op de kar van de rosés sprongen. Geurt van Rennes weet hoe dat komt: “Voor het maken van een rosé heb je blauwe druiven nodig. Tot voor kort dacht men dat je die hier moeilijk rijp kon krijgen. Er stonden gewoon weinig blauwe druiven. Als die er dan toch waren, dan was dat meestal pinot noir. En daarvan maakt een wijnbouwer liever rode wijn, want daarvoor kan je hogere prijzen vragen. Met de komst van nieuwe druivenrassen en de opwarming van het klimaat, hebben wijnbouwers nu meer opties om rosé te maken.”

Wijndomein Aldeneyck uit Maaseik - een van de trendsetters in Limburg - trekt sinds enkele jaren voluit de kaart van de rosés. Zowel de stille Pinot Rosé als de mousserende Pinot Brut Rosé zijn telkens snel uitverkocht. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om een goede rosé te maken. “Een lichte zalmroze kleur, frisse zuurtjes en verleidelijk rood fruit. Het is een uitdaging om dat in één fles te krijgen”, weet wijnbouwer Karel Henckens.

Hoenshof Rosé

Een typische roséwijn, aromatisch met veel rijp rood fruit, een aangename aciditeit en een prettig mondgevoel. Kortom: een mooie rosé voor een zachte prijs. Wijndomein Hoenshof uit Borgloon experimenteert graag met ongewone, gedurfde blends. Ook deze rosé met souvignier gris, merlot khorus en muscat bleu past in dat rijtje. Goed om weten: deze wijn is biologisch én vegan.

Prijs: 10,90 euro - www.hoenshof.be

Pinot Rosé Aldeneyck

Wijndomein Aldeneyck (Maaseik) staat elk jaar opnieuw garant voor kwaliteit. De witte, rode en mousserende wijnen genieten al vele jaren naam en faam. Sinds enkele jaren vervolledigt de Pinot Rosé het gamma van Aldeneyck. Dit is een van onze favorieten: een lichte zalmroze kleur, aroma’s van rood fruit en verfijnde zuurtjes die zo kenmerkend zijn voor de wijnen uit de Maasvallei.

Prijs: 14 euro - www.wijndomein-aldeneyck.be

Saphir Les Ramiers

Een rosé van het minder bekende Clos Les Ramiers uit Gotem (Borgloon). Het domein richt zich wat meer op de Waalse markt, maar de druiven en de wijn zijn wel degelijk Limburgs. Clos Les Ramiers won in het verleden al twee gouden medailles op het concours voor de beste Belgische wijn. Maar nog niet met deze Saphir, gemaakt van cabernet dorsa en vooral geschikt als terraswijntje.

Prijs: 12 euro - www.closlesramiers.be

Les Hirondelles de Beau Marais

Les Hirondelles is gemaakt van zweigelt, een populaire druif in Oostenrijk, maar erg zeldzaam in Vlaanderen. Deze rosé van Beau Marais uit Beringen is geen gemakkelijk drinkwijntje zoals je ze wel eens in de supermarkt vindt. Dit is een wijn voor wie houdt van frisse zuren. Een rosé met houtlagering, een fruitige neus van rode kers, veel spanning en zelfs een lichte tanninestructuur.

Prijs: 15 euro - www.beaumarais.be

Vin Gris van De Caybergh

Dit buitenbeentje van wijndomein De Caybergh uit Herk-de-Stad is strikt genomen geen rosé. Het sap van een blauwe druif (pinot noir) wordt gevinifieerd zoals een witte wijn, dus zonder schilcontact. De kleur van deze wijn ligt tussen wit en rosé. Deze Vin Gris heeft hele fijne, pure aroma’s en smaken met een diepgang die je bij rosés zelden aantreft. Een absolute aanrader.

Prijs: 15 euro - www.decaybergh.com

Jerom’s Cabaret Noir

Jerom Winery maakt wijn in samenwerking met Haspengouwse fruittelers. Door schaalvergroting en de introductie van nieuwe druivensoorten proberen ze wijnen aan democratische prijzen op de markt te brengen. De fruittelers zorgen voor gezonde wijndruiven, Jerom Winery koopt het fruit en maakt de wijn. Vanaf juni ligt deze Rosé Cabaret Noir in jouw Carrefour.

Prijs: 8,99 euro - www.jeromwinery.be

BizRoos van Cuvelier

Wijndomein Cuvelier uit Jesseren staat bekend om zijn bijzondere wijnen. Sommeliers van de betere restaurants zetten ze graag op de kaart. Deze BizRoos is een zachte wijn met aroma’s van framboos en aardbeien. Leuk op een terrasje, maar door de volle smaak biedt deze wijn ook culinair veel mogelijkheden. Lekker bij een bordje tapas bijvoorbeeld. Zeker een van de betere rosés in dit lijstje.

Prijs: 16 euro - www.cubiz.be

La Vie en Rose

Deze wijn van Het Hoenshof behoort tot het gamma ‘We rebel like Hell’, een reeks wijnen die lak hebben aan traditie. Zo is La Vie en Rose gebotteld in een fles met kroondop, dus geen kurk. Het is een vrij krachtige, gelaagde wijn met aroma’s van rode vruchten en citrus. Met deze blend van vooral pinot gris en een beetje sankt-laurent kan je ook gastronomisch aan de slag. Een topper.

Prijs: 13,90 euro - www.hoenshof.be

Rosé Van Loan

De Gilde der Loonse Wynluyden bestaat uit een aantal amateur wijnmakers die samen de domeinen aan De Groote Mot (Borgloon) en het kasteel De Clee (Kuttekoven) beheren. Deze Loonse blend met merlot heeft een oplage van amper 400 flessen en is een van de goedkoopste Limburgse rosés. “Wij zijn een vzw en hoeven geen winst te maken”, zo verklaart de wijngilde dit lage prijskaartje.

Prijs: 9 euro - www.wijngildeborgloon.be

Spinelle Les Ramiers

Tien jaar geleden maakte Carole Vandionant van Clos Les Ramiers in Gotem de omschakeling van fruitteelt naar wijnbouw. Gezond fruit (lees: druiven) telen, kan je dus wel aan haar overlaten. Dat proef je in deze Spinelle, een halfdroge fruitige wijn met aroma’s van rode vruchten en citrus. Door het restzoetje past deze rosé prima bij wat pikantere gerechten of bij een fruitdessertje.

Prijs: 12 euro - www.closlesramiers.be