Toon Aerts wacht na afwijkende dopingtest nog steeds op verdict van UCI, maar is hoopvol en traint al op Mallorca

Toon Aerts is in afwachting van een uitspraak van de UCI naar Mallorca vertrokken voor een trainingskamp. De veldrijder van Trek Baloise Lions testte in januari positief bij een dopingcontrole buiten competitie, maar het definitieve verdict laat op zich wachten. De renner en zijn entourage hebben inmiddels een dossier ter verdediging ingediend en zijn hoopvol dat Aerts zo snel als mogelijk opnieuw aan de slag kan.

Dat ook het B-staal van de renner uitdraaide op een Adverse Analytical Finding - geen positieve dopingtest, maar wel afwijkende waarden - kreeg hij enkele weken geleden al te horen maar werd door de UCI niet gecommuniceerd.

Op 26 april diende de renner bij de UCI zijn dossier ter verdediging in, met onder anderen haaranalyses die aantonen dat het gevonden product, Letrozol, zich al meerdere maanden en in zeer kleine hoeveelheden in het lichaam van de renner bevond. Of er ook een oorzaak is gevonden – een vervuild voedingssupplement bijvoorbeeld – is nog niet duidelijk.

Bij de UCI wordt de zaak behandeld door de Legal Anti-Doping Services. Zij bepalen of de zaak wordt doorgestuurd naar het Anti-Doping Tribunaal, een onafhankelijk opererend juridisch orgaan. En op dat niveau is nog geen beslissing genomen, wat er sterk op wijst dat er ook in Aigle aan getwijfeld wordt dat het om bewust dopinggebruik gaat.

Sven Nys: “Het huiswerk is klaar”

Ploegleider Sven Nys – afgelopen zondag co-commentator bij de Port Epic – kreeg in de live-uitzending enkele netelige vragen voor de voeten geworpen en liet zich voorzichtig optimistisch uit. “Het huiswerk is klaar, er is een heel team opgesteld om Toon te ondersteunen. Dat huiswerk is afgeleverd bij de UCI, het is nu wachten hoe en wanneer de UCI zal reageren en dan kunnen we de volgende stap zetten. Nu zitten we eigenlijk te wachten in de hoop dat er communicatie komt.”

Of Aerts in geval van vrijspraak ook in 2023 nog voor de Trek Baloise Lions zal rijden, is weer een andere vraag. Het contract van de renner loopt eind december af. Maar eerst is het nog wachten op nieuws van de UCI.