Politie LRH onderschept drugstransport dat georganiseerd werd vanuit Hasseltse gevangenis

In het Spaanse voertuig dat politie LRH vorige woensdag 18 mei onderschepte in Luik, zat 20 kilogram cannabis. Er waren aanwijzingen dat het transport vanuit de gevangenis van Hasselt werd georganiseerd. Daarop volgden verschillende huiszoekingen, ook in de cellen van drie gedetineerden in de Hasseltse gevangenis. Tijdens een huiszoeking in een woning in Zonhoven werden dealershoeveelheden speed, cannabis, cocaïne en GHB gevonden.

Elf personen werden opgepakt. Onder hen ook drie gedetineerden. Vijf voertuigen en verschillende gsm-toestellen werden in beslag genomen. Bij een bijkomende huiszoeking donderdag in de gevangenis werden nog verschillende gsm-toestellen en drugs gevonden. De politie LRH kreeg bij de actie de steun van de speciale eenheden van de federale politie en de dienst hondensteun.

Acht verdachten, zes mannen en twee vrouwen, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Ze zijn allemaal aangehouden. siol