Weg naar Maastricht in Vroenhoven is weer open na werken

Vrijdagnamiddag heeft de aannemer de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de Tongerseweg in Maastricht, het verlengde van de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven. Daardoor kan het verkeer er weer de grens over.

Precies volgens de laatste timing heeft aannemer Van de Kreeke vorige vrijdag de werken aan de zogenaamde ‘reconstructie’ van de Tongerseweg in Maastricht afgerond. Toen werden de laatste belijningen aangebracht op het wegdek. “Na de onverwachte vertragingen is dit een ware opluchting”, luidt het bij de handelaars van de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven, die het aantal Nederlandse klanten sinds de aanvang van de werken in de zomer 2021 aanzienlijk zagen verminderen. Het resultaat mag gezien worden: met streekeigen beplanting, vrijliggende fietspaden, heel wat vertragende elementen en parkeermogelijkheden voor de bewoners werd de drukke invalsweg een heel stuk veiliger en verkeersvriendelijker.

Tijdens de voorbije veertien dagen - toen het doorgaand verkeer verboden was - heeft de aannemer een aantal noodzakelijke herstellingen uitgevoerd aan de eerder vernieuwde basislaag om uiteindelijk ook de definitieve asfaltlaag te kunnen aanbrengen. Om de planning te respecteren werkte Van de Kreeke ook ’s nachts. De voorbije dagen werd de belijning aangebracht en vrijdag 20 mei om 16 uur werd de weg weer opengesteld voor het verkeer. Gelijktijdig werd de omleiding opgeheven. (eva)