Hoofdverdachte in zaak Nathalie Geijsbregts en schuldig aan drie kindermoorden, maar waarschijnlijk veel meer slachtoffers

Op de internationale dag van de vermiste kinderen, komende woensdag, wordt de eerste aflevering uitgezonden van de documentaire ‘De sneeuwman: geheimen van een kindermoordenaar’. Die gaat over vrachtwagenchauffeur Michel Stockx, veroordeeld voor drie kindermoorden en nog steeds hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Nathalie Geijsbregts. Mogelijk nam de man nog geheimen over tientallen andere verdwijningen mee in zijn graf.