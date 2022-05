Pocognoli (centraal) en Vrancken (rechts): hereniging in de maak? — © BELGA

KRC Genk en (de zaakwaarnemers van) Wouter Vrancken zijn er nog niet helemaal uit over het contract voor de nieuwe coach. Omdat daarna nog moet worden onderhandeld met KV Mechelen over een afkoopsom, wordt pas over enkele dagen witte rook verwacht.