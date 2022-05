Oostende-coach Dario Gjergja hekelt arbitrage na nederlaag in play-offs: “Hij riep fuck yourself”

LEES OOK. Geprikkelde en geblesseerde Domien Loubry leidt Kangoeroes Mechelen naar prachtige winst versus Oostende

“Eerst en vooral: Kangoeroes Mechelen verdiende de zege”, zei coach Dario Gjergja na de 84-74-nederlaag in Mechelen. “Maar ik ben 46 jaar oud en zeg dit in alle sereniteit: als een scheidsrechter tijdens de wedstrijd naar mij toe stapt en zegt ‘fuck yourself’, dan is dat niet correct. Ik ga niet meer zwijgen. En dan zegt hij tegen een speler van onze ploeg ‘als jullie een andere coach hebben, is het andere wedstrijd’? Dat doe je niet! Dit mag niet persoonlijk worden en elke wedstrijd is een nieuw begin. Je weet over wie ik het heb (Nick Van den Broeck, red.), waarom sturen ze hem niet naar Oostende?”

Referee Nick Van den Broeck wenste na de wedstrijd voor de camera niet te reageren en wil naar eigen zeggen niet meedoen aan het negativisme van Dario Gjergja.

Nick Van den Broeck en Dario Gjergja botsten de voorbije jaren al vaker. Van den Broeck sloot de coach regelmatig uit, de laatste keer nog in de voor Oostende verloren bekerfinale dit seizoen in Vorst Nationaal en versus Limburg United. Het is nu afwachten of de Pro League op dit incident zal reageren en - nog belangrijker - een onderzoek gaat instellen.

