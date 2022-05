NBA. Uitblinker bij Boston Jayson Tatum maakt finale Eastern Conference spannend

Boston houdt de spanning in de finale van de Eastern Conference in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. De Celtics versloegen maandag Miami met 102-82 en trokken de stand opnieuw in evenwicht: 2-2. Het duel wordt naar een best-of-7 gespeeld, met als inzet een ticket voor de NBA-finale.

De Celtics grepen de bezoekers meteen bij de keel. Na het eerste quarter gaf het scorebord 29-11 aan. Jayson Tatum was de uitblinker bij Boston met 31 punten. Verder liet hij 8 rebounds en 5 assists optekenen. Bij Miami was Victor Oladipo goed voor 23 punten.

De vijfde partij tussen beide teams vindt woensdag plaats in Miami.

In de NBA-finale wacht de winnaar van de Western Conference. Golden State leidt met 3-0 tegen Dallas in de eindstrijd in het Westen.

Miami Heat stond in 2020 in de finale. Toen werd er met 4-2 verloren van de LA Lakers. De laatste NBA-titel voor de Heat dateert van 2013. De Celtics bereikten in 2010 voor het laatst de finale. Toen gingen ze onderuit tegen de LA Lakers. Twee jaar eerder veroverden ze hun voorlopig laatste titel. (belga)