Een leider in hart en nieren: Zlatan Ibrahimovic geeft fantastische speech na titel met Milan (en breekt dan het kot af)

“Rustig blijven mannen, ik ga geen afscheid nemen”, lachte Ibrahimovic, die volgens de Italiaanse geruchten een nieuw contract zou gaan tekenen in Milaan. “Vanaf de dag dat ik hier arriveerde, geloofden weinig mensen in ons. Maar toen we begrepen dat we offers moesten brengen, werden we één groep. En als dat gebeurt, kan je de dingen bereiken die we bereikt hebben. Nu zijn we de kampioenen van Italië.”

“Het was niet altijd gemakkelijk”, ging hij voort na een applaus voor de volledige kern en het management. “Niemand geloofde in ons bij de start van het seizoen. Maar we werden sterker en sterker. Ik ben zeer trots op jullie allemaal. Doe me nu een plezier. Vier zoals kampioenen want het is niet Milaan dat van AC Milan is, maar héél Italië”, waarna hij de verzorgingstafel omver gooide.