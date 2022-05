Kylian Mbappé: “Ik sprak ook twee keer met Liverpool, de favoriete ploeg van mijn mama”

Mbappé zei erbij dat Liverpool ook in 2017 al zijn licht opstak, toen Mbappé nog bij Monaco voetbalde en naar PSG trok. Liverpool is het favoriete elftal van de mama van Mbappé, Fayza Lamari. “Daarom heb ik met hen gepraat.”

Eerder werd Liverpool-coach Jürgen Klopp gevraagd naar eventuele interesse in Mbappé. “Uiteraard zijn we geïnteresseerd in hem, we zijn niet blind”, antwoordde die toen.

Kylian Mbappé werd nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid, maar verlengde uiteindelijk zijn contract bij PSG tot 2025.