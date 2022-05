Dertig doden na jihadistische aanval in Nigeria

De aanval dateert al van zaterdag, maar raakte nu pas bekend door de slechte staat van het communicatienetwerk. De feiten deden zich voor in het dorp Mudu, in de deelstaat Borno nabij de grens met Tsjaad, en werden gepleegd door strijders van de Islamitische Staat in West-Afrika (ISWAP), een jihadistische groepering die sinds 2016 actief is.

De 30 slachtoffers waren “schroothandelaren die in het gebied op zoek waren naar uitgebrande voertuigen”, aldus militieleider Babakura Kolo aan AFP. Ze waren te voet naar de regio afgezakt vanuit kampen voor ontheemden in de stad Rann, 80 kilometer verderop. Volgens een andere militieleider, Umar Ari, beschuldigde ISWAP de schroothandelaars ervan het leger te hebben ingelicht over hun posities in het gebied.