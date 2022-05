Heard vs. Depp: experts stellen vingertopjesverhaal in vraag, geen Depp op getuigenbank

Week zes van het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) is maandag van start gegaan. Lang werd gedacht dat Depp opnieuw zou plaatsnemen op de getuigenbank, maar dat bleek toch niet het geval. Wel kwamen experts spreken over het verloren vingertopje van Depp, zijn gedrag en de reden waarom Disney hem niet meer in Pirates of the Caribbean wil.

Ter herinnering: het Hollywoodproces tussen de twee acteurs begon bij een opiniestuk naar de hand van Heard in de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin schreef ze het slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. De naam van haar ex-partner Johnny Depp kwam daar niet in voor, maar het stuk bracht hem toch veel schade toe, volgens de acteur. Zo verloor hij onder meer filmrollen en keerde de publieke opinie zich tegen hem. Depp klaagt Heard aan voor 50 miljoen dollar wegens laster. Heard probeerde de zaak te laten seponeren, maar dat lukte niet. Ze besloot een tegenklacht voor 100 miljoen dollar in te dienen, omdat Depp haar een leugenaar noemde. Beide aanklachten worden tijdens dit proces behandeld.

Het proces tussen Depp en Heard startte maandag met de getuigenis van Richard Moore, een orthopedische chirurg. Aan hem werd gevraagd om expertise te verlenen over het incident dat plaatsvond in Australië in 2015.

Tijdens die ruzie verloor Depp het topje van zijn vinger. Hoe dat kon gebeuren, is momenteel niet duidelijk. Volgens Depp gooide Heard een fles wodka naar hem waardoor hij het vingertopje verloor. Heard beweert dat Depp het stukje van zijn vinger verloor doordat hij een telefoon kapotsloeg. Ze verklaarde eerder tijdens het proces dat ze het topje niet zelf heeft zien loskomen.

Dokter Moore analyseerde ter voorbereiding van het proces de medische gegevens die opgesteld werden tijdens de behandeling van Depp. Moore getuigde maandag dat de wonde aan Depps vinger niet veroorzaakt werd door het gooien van een fles. Volgens hem komen de medische rapporten niet overeen met de getuigenis van Depp. Er zouden geen glasscherven gevonden zijn door het medisch personeel en de wonde komt, volgens hem, niet overeen met wat men zou verwachten van zo’n incident.

Volgens dokter Moore komt de wonde van Depp niet overeen met zijn getuigenis. — © AP

“Proces uit narcisme”

Later op de dag kwamen ook psychiater David Spiegel en entertainmentconsulente Kathryn Arnold naar de rechtbank in Fairfax. Spiegel kwam expertise verlenen over het gedrag van Depp. Volgens hem komt dat overeen met iemand die een middelengebruikstoornis heeft en zou hij een risico kunnen vormen voor het plegen van intiem partnergeweld. Onder meer door zijn jaloezie, stemmingswisselingen en gebrek aan zelfcontrole. Volgens de psychiater is ook de denksnelheid van Depp verlaagd en zijn z’n aandachtsspanne en geheugen aangetast door overmatig druggebruik. Depp vertoont volgens hem daarnaast “narcistische trekken” en dit hele proces is daar het gevolg van, omdat hij zich gekrenkt voelde.

Spiegel moest toegeven dat hij Depp niet persoonlijk onderzocht, maar benadrukte dat zijn mening als expert gebaseerd was op zeer veel materiaal zoals analyses van andere professionals.

Dokter Spiegel werd gevraagd het gedrag van Depp te analyseren. — © REUTERS

Depps carrière niet geschaad, Heards wel

Arnold zei dan weer dat het opiniestuk van Amber Heard uit 2018 weinig tot geen schade heeft toegebracht aan de carrière van de acteur. Volgens haar hebben de rechtszaken, die Depp startte, meer impact gehad dan het opiniestuk, dat door de meesten niet opgemerkt werd tot hij juridische stappen nam. Zo had Disney, dat achter de Pirates of the Caribbean-films zit, zelfs nog niet gehoord van het opiniestuk tot de rechtszaak. Nadat de opbrengsten van de vijfde film tegenvielen, zouden ze zijn rol in een toekomstige zesde Pirates-film al in vraag gesteld hebben. Dat moest blijken uit een artikel dat vóór Heards column gepubliceerd werd. Het personage van Jack Sparrow was op, volgens Arnold.

Depp had ook eerder al in meerdere films gespeeld die teleurstelden aan de kassa, waaronder The Lone Ranger (2013), Mortdecai (2015) en Alice Through the Looking Glass (2016). Bovendien had hij een reputatie gekregen door zijn slechte gedrag, zoals te laat komen en alcohol- en druggebruik. Daarbovenop was hij een dure acteur. Naast die factoren zou “praten over een lijk verbranden niet noodzakelijk passen bij het merk Disney”.

Heard zou volgens Arnold wél geschaad zijn door de beschuldiging van Depps advocaat dat ze loog over het misbruik, wat een “golf van negatieve publiciteit” aanstak die haar carrière beëindigde. Na het succes van Aquaman zou Heard nu eigenlijk een vergelijkbare carrière moeten hebben als sterren zoals Zendaya en Gal Gadot, aldus Arnold. In de plaats daarvan is “haar wereld stil op het vlak van opportuniteiten”.

Volgens entertainmentconsulente Kathryn Arnold bracht Depp schade toe aan zijn eigen carrière en die van Heard. — © AFP

Geen Depp, wel Kate Moss?

Maandag werd ook gedacht dat Depp opnieuw plaats zou nemen in de getuigenbank. Het team van Heard had Depp op de getuigenlijst gezet voor deze week omdat ze hem verdere vragen wilden stellen. Maar dat gaan ze uiteindelijk toch niet doen. Depp zou eventueel later deze week wel nog aan het woord kunnen komen als zijn eigen advocaten hem nog zouden oproepen om te getuigen.

Woensdag zou model Kate Moss, een ex-vriendin van Johnny Depp, via video getuigen. Heard had tijdens haar getuigenis verwezen naar een vermeend incident waarbij Depp Moss van een trap zou hebben geduwd. Volgens de New York Post zou Depps team naar aanleiding daarvan Moss oproepen als getuige. De laatste pleidooien staan vrijdag gepland.

