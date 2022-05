Time Magazine zet Zelenski én Poetin op lijst van 100 meest invloedrijke mensen

“Met president Zelenski hebben de burgers van Oekraïne een staatsleider die hun moed en veerkracht waardig is, terwijl ze zelf overal in het land vechten voor hun thuis en hun vrijheid”, schrijft de Amerikaanse president Joe Biden over zijn Oekraïense collega. Voorts klinkt het dat Zelenski met zijn reactie op de Russische oorlog tegen zijn land, “zijn stempel op de geschiedenis heeft gedrukt”.

LEES OOK. Rusland is bereid om onderhandelingen met Oekraïne te hervatten

Ook de Russische president Vladimir Poetin staat op de lijst van de meest invloedrijke personen van het jaar van Time. Over hem zegt de gevangengenomen Russische oppositiepoliticus Alexej Navalny dat de werkelijke missie van Vladimir Poetin er misschien uit bestaat om ons een belangrijke les te leren. En “in 2022 heeft hij dat bijzonder goed gedaan”, schrijft Navalny voor het prestigieuze tijdschrift. “Hij heeft ons er opnieuw aan herinnerd dat een pad dat begint met ‘slechts een klein beetje verkiezingsmanipulatie’ altijd leidt naar een dictatuur. En een dictatuur leidt altijd tot oorlog. Het is een les die we niet mogen vergeten.”