Ook piloten van Ryanair willen staken

BeCA, de beroepsvereniging van lijnpiloten in België, steunt de actie van de Ryanair-bemanningsleden met thuisbasis in ons land. Dat heeft de vereniging laten weten in een gemeenschappelijk communiqué met de christelijke vakbond ACV Puls.

Enkele dagen geleden raakte bekend dat de vakbonden uit vijf landen, waaronder België, dreigen met een Europese staking van het cabinepersoneel (stewards en stewardessen) bij Ryanair, als de Ierse lagekostenmaatschappij niet instemt met “een echte sociale dialoog”. Toen klonk het dat vanaf juni zowat overal in Europa sporadische of gecoördineerde acties zouden kunnen plaatsvinden. Intussen is ook een stakingsaanzegging verstuurd, zeggen ACV Puls en BeCa.

Onvrede

Het cabinepersoneel en de piloten zijn ontevreden omdat Ryanair “voortdurend het Belgische arbeidsrecht omzeilt”. Volgens de beroepsvereniging en de vakbond gebruikt de maatschappij alle mogelijke middelen om zich te onttrekken aan haar in 2019 aangegane verbintenissen om de nationale wetgeving te eerbiedigen en toe te passen. Ze hekelen ook dat er nog altijd geen stabiele en competente HR-dienst werd opgezet, met als gevolg loonstrookjes die niet correct worden opgesteld en sociale documenten die niet in orde zijn.

Heel wat jonge copiloten zijn bovendien in ‘dienst’ met een zelfstandigenstatuut ondanks herhaalde verzoeken om in vaste dienst te komen, waardoor ze zelf de juridische aansprakelijkheid dragen voor deze constructie die door de autoriteiten ter discussie wordt gesteld, luidt het verder. Nog een doorn in het oog zijn de looninleveringen die tijdens de coronacrisis werden geëist opdat er geen ontslagen zouden vallen. Die zijn “niet meer gerechtvaardigd nu CEO O’Leary onlangs bekendmaakte dat de winst voor 2022 wordt geraamd op 1 miljard euro”.

Staking

De piloten van Ryanair eisen in het communiqué “dat de rechten van de werknemers krachtens de Belgische wetgeving worden gerespecteerd en dat een echte sociale dialoog tot stand wordt gebracht”. Volgens hen heeft Ryanair tot hiertoe enkel het conflict opgezocht om geschillen met zijn werknemers op te lossen. Ze betreuren dat ze hun toevlucht moeten nemen tot staking als allerlaatste middel om gehoord te worden en verontschuldigen zich alvast bij de passagiers voor het ongemak. Maar, aldus de piloten, “het is aan Ryanair om anders met het personeel om te gaan en zo een moderne en respectabele maatschappij te worden voor werknemers en passagiers”.