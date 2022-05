Minder dan negentig coronapatiënten op intensieve zorg

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt, is de voorbije week met 18 procent gedaald tot 1.238. Dat blijkt dinsdagmorgen uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Op intensieve zorg liggen intussen nog 87 coronapatiënten, eveneens goed voor een daling met 18 procent.

Er werden de voorbije week dagelijks nog gemiddeld 79 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, wat dan weer een daling is met 23 procent.

In de week van 14 tot en met 20 mei werden gemiddeld 2.392 coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is 35 procent minder dan een week eerder.

De positiviteitsratio is gedaald naar 17,4 procent en de reproductiewaarde naar 0,85.

Het aantal overlijdens daalde in diezelfde periode tot gemiddeld 8 per dag (-11 procent).