Coronavirus grijpt om zich heen: Noord-Korea meldt bijna 3 miljoen gevallen van “koorts”

Volgens experts beschikt het land niet over voldoende testcapaciteit om vast te stellen of mensen aan Covid-19 lijden, en meldt het daarom in plaats daarvan gevallen van koorts. Eerder deze maand bevestigde Pyongyang wel nog de eerste officiële besmettingen met het coronavirus in het land. Tot hiertoe zouden volgens persbureau KCNA zo’n 68 mensen aan het virus zijn overleden terwijl ongeveer 2,5 miljoen anderen herstelden.

Over de gezondheidssituatie in Noord-Korea is weinig bekend, maar de Wereldgezondheidsorganisatie gaat ervan uit dat er geen nationale vaccinatiecampagne is uitgerold. Pyongyang heeft intussen wel een lockdown afgekondigd, maar de regering reageerde naar verluidt nog niet op aanbiedingen van vaccins en medische voorraden uit Zuid-Korea en de VS.