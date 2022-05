Koopjes doen bij het (ver)bouwen? Zo krijg je de beste deal

Batibouw opende opnieuw de deuren, de bouwbeurs bij uitstek voor wie een baksteen in de maag heeft én tegelijk hoopt koopjes te kunnen doen. Want of het nu gaat om het renoveren van een keuken of badkamer, een ding is zeker, we hebben het over een grote uitgave. Om de schade op jouw bankrekening toch ietwat te beperken, hebben wij alvast enkele tips opgelijst om gladde verkooppraatjes te doorprikken én tegelijk een mooie deal in de wacht te slepen.