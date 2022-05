Wout van Aert past mogelijk voor WK tijdrijden in Australië: “De conclusie na vorig jaar is dat ik misschien een keuze moet maken”

Wout van Aert beslist na de Tour of hij al dan niet het WK tijdrijden in Australië erbij neemt. In de Tourspecial van Pro Cycling Magazine zei hij dat hij er al met Jumbo-Visma over gepraat heeft en dat de conclusie is dat hij zich misschien maar beter volledig focust op de wegwedstrijd. Op de voorbije twee WK’s pakte Van Aert in het tijdrijden telkens zilver na Ganna.

Van Aert lijkt zijn doelen nog gerichter te willen kiezen, want hij stapelde al iets te veel ereplaatsen op dan hem lief is. Dit voorjaar paste hij die strategie ook toe. Zo liet hij het WK veldrijden schieten om gerichter te kunnen pieken naar de Ronde van Vlaanderen.

Op het voorbije WK in Leuven pakte Van Aert nipt naast het goud in het tijdrijden om vervolgens elfde te worden in de wegrit. Dat scenario wil hij vermijden. Liefst één keer schieten, maar wel raak.

“De conclusie na vorig jaar is dat ik misschien een keuze moet maken tussen de wegrit of de tijdrit. En dan ga ik voor de wegrit”, zegt Van Aert in Pro Cycling Magazine.

“Mijn najaar zal toegespitst zijn op eendagskoersen. Zo’n tijdrit bereid je het best voor met uitsluitend training. Maar de keuze is nog niet definitief, we beslissen na de Tour.”