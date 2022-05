Opvallend protest bij rijksten ter wereld: miljonairs roepen zelf op om hen zwaarder te belasten “en wel nu meteen”

Met 150 zijn ze intussen, en ze komen vanuit de hele wereld. De superrijken die de open brief van de Patriotic Millionaires ondertekend hebben. Daarin roepen zij de overheden op om - zoals PVDA het in ons land zou zeggen - de rijken de crisis te laten betalen, en dus zijzelf. Enkelen van hen zijn deze week ook naar het Zwitserse Davos getrokken, waar het jaarlijkse Wereld Economisch Forum plaatsvindt. Niet om binnen te debatteren met politieke leiders en hun collega-superrijken, maar om buiten op straat tussen de andere betogers hun boodschap kracht bij te zetten.

“Terwijl de rest van de wereld ten onder gaat aan de economische crisis komen politici en miljonairs hier samen om de keerpunten in de geschiedenis te bespreken”, aldus de Britse miljonair en initiatiefnemer Phil White aan de BBC, verwijzend naar het thema in Davos dit jaar. “Het is schandalig dat onze politieke leiders zo enkel naar de mensen luisteren die de crisis het minst voelen en die bovendien vaak heel lage belastingen betalen. De enige geloofwaardige uitkomst van deze bijeenkomst is om de rijksten te belasten en wel nu meteen.”

De vereniging heeft eerder voorgesteld om een rijkentaks van 2 procent in te voeren voor de vermogens boven de 5 miljoen dollar, 3 procent vanaf 50 miljoen en 5 procent voor miljardairs. Dat zou volgens hen wereldwijd 2,52 biljoen dollar moeten opleveren. Een opvallende voorvechter van de beweging is Disney-erfgenaam Abigail Disney.

Volgens Marlene Engelhorn, die ook als miljonair aan de deuren van Davos protesteert, is de ongelijkheid wereldwijd toegenomen. Aan de ene kant groeit de groep superrijken, terwijl er tegelijk elk jaar miljoenen mensen meer in extreme armoede worden geduwd. “Ik kan niet blijven wachten tot iemand anders het initiatief neemt om hier iets aan te doen”, aldus Engelhorn.

In Davos komen zo’n 2.500 politieke leiders en zakenmensen bijeen om de stand van de wereld te bespreken. Deze keer was de Oekraïense president Volodomir Zelenski de eregast. Hij mocht de conferentie via een videoverbinding openen.