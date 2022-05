In 2019 bijna einde carrière, nu plots vijfde in de Giro: hoe ‘opa’ Domenico Pozzovivo zich na 16 operaties (!) terug in het peloton knokte

Midden februari gaf Intermarché-Wanty-Gobert hem zijn plek in het peloton pas terug en vandaag gaat hij op zijn oude dag de slotweek in als de vijfde in het klassement van deze Giro. Domenico Pozzovivo (39) kreeg in zijn carrière al met heel wat fysiek leed te maken, maar zijn motivatie blijkt een nooit opdrogende bron. Hij heeft nog één ambitie: bewijzen dat hij in deze Giro met de besten mee kan.