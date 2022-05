Belgisch profvoetbal lijdt 337 miljoen euro verlies in vier jaar

Het Belgisch profvoetbal rijdt zonder omzien de dieperik in. De Pro League, de verzameling van profclubs, berekende dat de 25 profclubs de jongste vier jaar liefst 337 miljoen euro verlies leden.

De verliezen zijn dus nog groter dan de cijfers die in februari werden bekendgemaakt. Het erge is ook dat het verlies elk jaar groter wordt. “En dat ligt zeker niet alleen aan Covid”, meldt de Pro League er nog uitdrukkelijk bij.

In het seizoen 2020-21 alleen al werd 175 miljoen euro verlies geboekt. In die voetbaljaargang waren er slechts vijf clubs – Charleroi, Club Brugge, Zulte Waregem, Kortrijk en KV Mechelen – die winst maakten, het schamele bedrag van vier miljoen euro gezamenlijk. Dat betekent dat liefst 20 profclubs verlies maakten en dat voor 175 miljoen euro. Dat was 127 miljoen euro meer dan in het seizoen voordien.

Niet voor alle verlieslatende clubs betekent dit dat het einde in zicht is. Slechts tien clubs hebben een positief eigen vermogen (als alle schulden van de bezittingen worden afgetrokken). De vijftien andere clubs hebben een negatief eigen vermogen en zijn dus virtueel failliet. (lvdw)