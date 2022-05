Op de jumping van de Kempische Regionale in Peer heeft Tesse Geboers een dubbelslag behaald bij de pony’s. In de proef 90 cm won ze met Swarovski, in de proef 100 cm klopte ze favoriete Axelle Rutten die tevreden moest zijn met zilver. Ondanks haar jonge leeftijd kan de Lommelse al terugblikken op een groots palmares. In 2021 won zij de Gouden Laars en pakte ze zilver en brons op de Kerstjumping in Lier.