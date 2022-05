Novak Djokovic wint op een drafje, maar krijgt boegeroep over zich heen na dubbele vreugdekreet op Roland Garros

De Servische nummer 1 van de wereld versloeg maandag in de eerste ronde op het gravel in Parijs de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 99) in drie sets: 6-3, 6-1 en 6-0. De partij duurde 2 uur.

In het begin van de tweede set riep Djokovic het wel heel ostentatief twee keer na elkaar uit van vreugde. Als reactie reageerde het Franse tennispubliek met boegeroep...

In de tweede ronde wacht voor Djokovic de Slovaak Alex Molcan (ATP 38) of de Argentijn Federico Coria (ATP 54).

De pas 35-jarige Djokovic stond de voorbije vijftien jaar op Roland Garros veelal in de schaduw van gravelkoning Rafael Nadal, maar won het toernooi al tweemaal: in 2016 en 2021. Vorig jaar versloeg de Serviër in de finale de Griek Stefanos Tsitsipas. Voor Djokovic is het nog maar de eerste Grand Slam van het jaar. De Australian Open moest hij begin 2022 aan zich voorbij laten gaan na een onwaarschijnlijke soap rond zijn vaccinatiestatus tegen het coronavirus.

Duel tussen Alexandrova en Minnen uitgesteld tot dinsdag

Het duel in de eerste ronde van het enkelspel tussen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31) en Greet Minnen (WTA 83) op Roland Garros van maandag is uitgesteld tot dinsdag. Dat hebben de organisatoren maandagavond bekendgemaakt.

Het duel, dat als vierde op baan N.4 zou worden gespeeld, is het slachtoffer van een dag die werd gekenmerkt door een regenonderbreking. Hierdoor werd het speelschema steeds verlaat, en de match van Minnen uiteindelijk naar dinsdag verplaatst.

Eerder op de dag verloren qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 168) en Maryna Zanevska (WTA 62) hun wedstrijd in de eerste ronde.

Zowel in het mannen- als vrouwentoernooi waren maandagavond omstreeks 21u30 nog heel wat wedstrijden aan de gang, toen het opnieuw begon te regenen in de Franse hoofdstad. De organisatie zette daarom de duels stil, behalve op het overdekte hoofdveld. De stilgelegde partijen zijn verplaatst naar morgen/dinsdag.