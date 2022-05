Met twee bekers en twee zilveren medailles keerde Kirsten Prévot huiswaarts. Op de dressuurwedstrijd van de Kempische Regionale in Zepperen startte de 26-jarige Diepenbeekse met drie paarden en behaalde met Coco Chanel een dubbelslag in de initiatieproeven 1 en 2, met John Son Siau pakte ze zilver in N2.3 en tenslotte eindigde zij vlak achter laureate Zinzi Aegten in N3.3 met Fairytale-Sun.