Voor eigen publiek heeft de Limburgse amazone, Louke Baeten, na een barrage met vijf de CSI1*-Grote Prijs in het Sentower Park gewonnen. Drie combinaties hielden het foutloos in de herkansing. Baeten snelde uiteindelijk naar de winst met de 17-jarige Adare. Dit was meteen Loukes derde zege op deze concours in Opglabbeek.