Een vreemde is Charlotte De Bruyne (31) intussen niet meer voor televisiekijkend Vlaanderen. Ze speelde al belangrijke rollen in fictiereeksen als ‘Vriendinnen’ en ‘De twaalf’, maar binnenkort mag ze voor het eerst een reeks alleen dragen. Ze krijgt de hoofdrol in ‘Juliet’, een VRT-reeks over een rechercheur die geconfronteerd wordt met haar verleden.