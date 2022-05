Gouverneur Lantmeeters vindt voortdurend overleg tussen Belgisch en Nederlands Limburg erg belangrijk

Van het aangekondigde bezoek had het college van burgemeester en schepenen, onder leiding van burgemeester Marino Keulen (Open VLD) en gemeentelijk algemeen directeur William Vancleynenbreugel gebruik gemaakt om een aantal actuele grensoverschrijdende problemen aan te kaarten.

Tijdens het overleg had men het over de politionele samenwerking tussen Nederland en België, over de aanleg van de ringweg Maastricht-Smeermaas om het zware verkeer te weren en zo bij te dragen tot meer leefbaarheid en verkeersveiligheid in Smeermaas, over het verblijf van economische migranten die aan de slag zijn in Nederlands Limburg - maar verblijven op vakantieparken in Lanaken en over de opvang van de Oekraïne-vluchtelingen.

Gouverneur Jos Lantmeeters: “Het is duidelijk dat de samenwerking tussen de beide provincies Nederlands Limburg en Belgisch Limburg zeer belangrijk is en dat verder overleg rond deze specifieke dossiers nodig is.”

“Het was een aangename kennismaking en een open gesprek met de blik op de toekomst, die beslist een vervolg zullen krijgen” aldus burgemeester Marino Keulen.

Eddy Vandoren