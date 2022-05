Mechelen verslaat Oostende en brengt stand in basketbalfinale nationale play-offs op 1-1

Kangoeroes Mechelen heeft maandagavond het tweede finaleduel in de nationale play-offs van de BNXT League tegen titelverdediger Filou Oostende gewonnen. De Kangoeroes haalden het in de eigen Winketkaai met 84-74. Na twee finaleduels staat het 1-1.

Mechelen nam de beste start en drukte Oostende in het eerste kwart met de neus op de feiten. Ook bij de rust (43-38) stond de kloof in het voordeel van de thuisploeg op het bord. In het derde kwart maakten de Kangoeroes echt het verschil (27-14), waarna het slotoffensief van de kustploeg (14-22) niet meer baatte. Domien Loubry blonk met 24 punten uit bij Mechelen. Voor Oostende volstonden de zestien punten van Phillip Booth III niet.

Oostende won zaterdag de eerste finalewedstrijd in eigen zaal vlot met 103-60. Woensdag vindt de derde finalewedstrijd plaats, in Oostende. Wie het eerst drie keer wint, is Belgisch kampioen. Oostende mikt op een elfde opeenvolgende titel, de 23e uit de clubgeschiedenis. Mechelen speelt zijn eerste titelfinale.