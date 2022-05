6.000 Club Brugge-fans gaan (ondanks regen) uit hun dak tijdens titelfeest op de Grote Markt: “Het begint stilaan traditie te worden”

‘Jin, Twji, Drieje’: ze krijgen er maar geen genoeg van. Maandagavond werd de achttiende landstitel van Club Brugge gevierd tijdens een officiële huldiging op de Grote Markt in Brugge. Velen waren – ondanks de regen – uren op voorhand al op post. Ongeveer 6.000 Club-fans zagen hoe de spelers in een open bus door het centrum richting het podium werden gereden. “We krijgen hier niet genoeg van.”

Ze hadden kosten noch moeite gespaard, bij Club Brugge. Op de Grote Markt werd een podium geplaatst dat niet zou misstaan op een festival. Een grote backdrop met ‘Jin, Twji Drieje’ – verwijzend naar de derde titel op rij – en het Belfort dienden als decor. En deze keer mocht dj Sven Ornelis de fans vanaf 17.30 uur opwarmen. Dat was nodig: het had namelijk de hele middag geregend. “Maar dat kon ons niet deren”, zegt Martine Sucaet vanop de eerste rij voor het podium, met de paraplu in dde aanslag. “Ik sta hier al van 14.30 uur, dus ik ben al drie keer doorweekt geweest (lacht). We moeten toch iets over hebben voor onze ploeg, hé.”

Om 11.00 uur op post

Ook Fanny Criel stond helemaal vooraan. “We krijgen er niet genoeg van”, zegt ze. “Gisteren (zondag, red.) was er al de veldbestorming en de viering in het stadion tegen Anderlecht, vandaag gaan we nog eens volledig los. Want daarna wordt het weer een paar weken afkicken zonder voetbal.” (Lees verder onder de foto)

Het regenweer kon Fanny Criel niet deren. — © jve

We vonden zelfs een supporter die al om 11.00 uur ’s morgens op post was. “Je maakt niet elke dag een titelviering mee, al begint het bij ons wel stilaan traditie te worden”, lacht Martine Sucaet. Ook de lokale horeca bleek tevreden. “Het weer was de enige spelbreker, maar je ziet ook dat er hier enorm veel volk is”, vertelde Nadia Coussaert van brasserie Belfort. Haar medewerkers kregen allemaal een kampioenenshirt aangemeten. “Zo brengen we toch een beetje sfeer hé”, grijnst ze. “We werken, maar vieren toch een beetje mee. Zo hoort dat nu eenmaal.” (Lees verder onder de foto)

Nadia Coussaert (links) hield haar paraplu achter de hand. — © jve

In Brugge hadden de stadsdiensten en de politie op voorhand zo’n 10.000 fans langs het parcours verwacht. “Al was het uiteindelijk wat minder, gezien de regenbuien”, zegt Lien Depoorter, woordvoerder van de lokale politie in Brugge. “We schatten dat er zo’n zesduizend fans waren. Incidenten waren er niet: alles bleef rustig.” Enkele fans moesten wel afgezonderd worden omdat ze in de massa onwel waren geworden. Her en der werden bengaals vuur en rookbommen afgestoken, maar het bleef binnen de perken.

Mata danst, Balanta zingt

Om 18.30 uur was het uiteindelijk zover: een open bus met de spelers en staf vertrok van het Jan Breydelstadion via de binnenstad naar de Markt. Vormer, De Ketelaere, Vanaken en co zwaaiden lustig met de beker, en het publiek liet de decibels door het dak gaan. Hun geduld (en regenkledij) werden beloond: om 19 uur waren de spelers op de Markt. Kampioeneuh, klonk het uit volle borst. Clinton Mata verzorgde de show met een dansje, Balanta zong zelfs mee met de muziek. (

Alfred Schreuder hield een laatste woordje als trainer van Club Brugge: hij vertrekt naar Ajax. “Jullie zijn de beste supporters van België”, grijnsde Schreuder. Ook Vormer greep nog naar de microfoon en bracht de trofee naar het podium, terwijl het geheel afgesloten werd met We are the Champions. De spelers keerden met de bus terug naar het stadion, terwijl het feestje op markt nog lang niet over was.

