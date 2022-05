Deniz Undav laat de concurrentie ver achter en is Profvoetballer van het Jaar, ook geen maat op Felice Mazzu en Tessa Wullaert

Union-aanvaller Deniz Undav is maandagavond tijdens de Pro League Awards in Schaarbeek verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

De 25-jarige spits met de dubbele Duits-Turkse nationaliteit, die afgelopen seizoen vicekampioen werd met Union en met 26 doelpunten topschutter werd in de Jupiler Pro League, kreeg 217 punten achter zijn naam en haalde het daarmee met een stevige voorsprong van Gentenaar en Ebbenhouten Schoen Tarik Tissoudali (122 punten) en zijn Deense ploegmakker Casper Nielsen, die 76 punten achter zijn naam kreeg. Charles De Ketelaere werd met een vierde plaats de hoogst genoteerde speler van landskampioen Club Brugge, zijn collega-Rode Duivel en tweevoudig winnaar van de trofee Hans Vanaken vervolledigt de top vijf.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Undav heeft een onvergetelijk topseizoen achter de rug, met naast 26 treffers ook nog eens 12 assists. Hij vormde samen met Dante Vanzeir, die in deze verkiezing op de negende plaats eindigde, een gevreesd koningskoppel bij de Brusselaars, die van in oktober tot enkele weken geleden aan de leiding stonden in de Jupiler Pro League. Enkel met de eindmeet in zicht moesten ze de titel laten aan Club Brugge, dat sinds eind februari op toerental was gekomen.

Het maakt het sprookjesjaar van Undav er niet minder op. Twee jaar geleden zat de spits nog in de Duitse derde klasse bij Meppen en was hij niet eens profvoetballer. Hij werd opgemerkt door het fameuze data- en scoutingsapparaat van Union en vorig seizoen hielp hij de club met 17 treffers aan de promotie naar de hoogste klasse, na een afwezigheid van 48 jaar. Komend seizoen zal hij niet meer in het Dudenpark te bewonderen zijn. Dan verhuist hij voor een prikje van 7 miljoen euro naar moederclub Brighton & Hove Albion.

Op de erelijst is Undav de opvolger van Paul Onuachu. De Nigeriaanse aanvaller van Racing Genk, vorige winter nog winnaar van de Gouden Schoen, zat niet bij de elf genomineerden.

© BELGA

Mazzu verzilvert topjaar bij Union met trofee voor Coach van het Jaar

Met een overweldigende meerderheid van stemmen is Union-trainer Felice Mazzu maandagavond op de Pro League Awards verkozen tot Coach van het Jaar.

De 56-jarige Mazzu is de architect van het sprookje dat Union Sint-Gillis de voorbije twee jaar mocht schrijven. Vorig seizoen loodste hij de Brusselse traditieclub na een afwezigheid van 48 jaar weer naar de elite van het Belgische voetbal. In hun eerste seizoen in de hoogste afdeling stonden ze tot diep in de play-offs aan de leiding, waarna ze finaal nog de leidersplaats en landstitel aan Club Brugge moesten laten.

In de verkiezing kreeg hij liefst 286 stemmen achter zijn naam, meer dan tien keer zoveel als eerste achtervolger Edward Still (25), coach van Sporting Charleroi. AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck en Wouter Vrancken, die zaterdag afscheid nam van KV Mechelen en genoemd wordt als opvolger van Bernd Storck bij Racing Genk, delen de derde plaats met 24 punten.

Op de erelijst is hij de opvolger van de Duitser Alexander Blessin, die de award vorig jaar als trainer van KV Oostende in de wacht sleepte. Tijdens de wintermercato verkaste Blessin naar het Italiaanse Genoa, waarmee hij de degradatie naar de Serie B niet meer kon afwenden.

© BELGA

Voor Mazzu is het de eerste keer dat hij de onderscheiding in ontvangst mag nemen, maar dat wil niet zeggen dat zijn palmares nog blanco is. Op het gala van de Gouden Schoen werd hij reeds twee keer verkozen tot Trainer van het Jaar en evenveel keer mocht hij de Trofee Raymond Goethals in ontvangst nemen.

Mazzu heeft momenteel een contract voor onbepaalde duur bij Union, dat logischerwijs na alle successen graag met hem verder wil. De coach vraagt van het bestuur sportieve garanties voor een competitieve spelersgroep voor komend seizoen. In het tussenseizoen wordt er gevreesd voor een leegloop in het Dudenpark, nu heel wat spelers zich in de kijker gevoetbald hebben.

De Ketelaere volgt Lang op als Belofte van het Jaar

Club Brugge-goudhaantje Charles De Ketelaere is maandagavond op de Pro League Awards in Schaarbeek verkozen tot Belofte van het Jaar.

De zesvoudige Rode Duivel kreeg liefst 164 punten achter zijn naam, bijna dubbel zoveel als zijn eerste achtervolger. Dat is de Spaanse linkerflankverdediger Sergio Gomez (85), afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij RSC Anderlecht, dat finaal op een verdienstelijke derde plaats eindigde en volgend seizoen weer Europa in mag.

De derde plaats ging naar de Welshe winger Rabbi Matondo, die afgelopen seizoen door Cercle gehuurd werd van Schalke 04 en de revelatie van het seizoen was bij de Vereniging. Momenteel is het nog onduidelijk waar de toekomst van de pijlsnelle Matondo ligt. Cercle heeft een aankoopoptie en zou hem graag houden, maar de ambities van de speler liggen misschien wel elders. Joshua Zirkzee (door Anderlecht gehuurd van Bayern/72 punten) en Gentenaar Matisse Samoise (51) maakten de top vijf vol.

© Isosport

Op de erelijst is De Ketelaere de opvolger van Noa Lang, die deze keer niet bij de genomineerden was. De Ketelaere ligt bij Club nog vast tot medio 2024, maar heeft misschien wel zijn laatste wedstrijd in het Jan Breydelstadion gespeeld. De polyvalente aanvallende middenvelder/aanvaller werd eerder op het gala van de Gouden Schoen al twee keer (2020 en 2021) verkozen tot Belofte van het Jaar en staat bijgevolg al een tijdje op de radar van heel wat Europese clubs. Afgelopen seizoen had hij met 14 doelpunten en 9 assists een belangrijk aandeel in de derde landstitel op rij voor Club Brugge. Bij de nationale ploeg is hij intussen zowat een vaste waarde in de selectie van bondscoach Roberto Martinez.

Wullaert voor de eerste keer Profvoetbalster van het Jaar

Anderlecht-vedette Tessa Wullaert is maandagavond op de Pro League Awards in Schaarbeek voor de eerste keer in haar carrière verkozen tot Profvoetbalster van het Jaar.

De 29-jarige aanvalster, pas terug uit vakantie in Turkije, was afgelopen seizoen in de Scooore Super League goed voor liefst 35 doelpunten en had daarmee een overweldigend aandeel in de landstitel voor RSC Anderlecht, de vijfde op rij reeds voor de Brusselse vrouwen, die ook nog eens de Beker wonnen. Ze haalde het nipt van haar collega-Red Flame Marie Minnaert, die in het tussenseizoen Club YLA verlaat voor Paars-wit. De derde plaats ging naar OHL-revelatie Marie Detruyer.

Op de erelijst is ze de opvolgster van Laura De Neve (RSC Anderlecht), die vorig jaar bij de eerste uitreiking van de prijs verkozen werd boven haar ploeggenote Laura Deloose en Minnaert. Wullaert heeft zo toch haar prijs te pakken, nadat ze de voorbije twee edities op het gala van de Gouden Schoen telkens naast de hoofdprijs greep. Het is misschien wel haar laatste trofee in ons land, want de aanvalster van Anderlecht zou komend seizoen wel eens andere oorden kunnen opzoeken. Eerst is er komende zomer nog het EK vrouwenvoetbal in Engeland. De Red Flames zijn er dan voor de tweede keer op rij bij.

© BELGA

Lambrechts is de Scheidsrechter van het Jaar

Erik Lambrechts is maandagavond op de Pro League Awards in Schaarbeek verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar.

De 37-jarige Antwerpenaar kreeg 174 punten achter zijn naam en haalde het daarmee van zijn collega’s Lawrence Visser (157) en Nicolas Laforge (104). Hij kreeg de trofee uit handen van voormalig topscheidsrechter Frank De Bleeckere, woordvoerder van het Professional Refereeing Department.

Lambrechts fluit sinds 2012 wedstrijden op het hoogste niveau in België, in 2014 leidde hij zijn eerste Europese wedstrijd in goede banen. Dit seizoen was hij scheidsrechter tijdens 24 matchen in de Jupiler Pro League, onder meer in de titelbepalende wedstrijd Club Brugge - Union.

Op de erelijst is hij de opvolger van Jonathan Lardot.

© Isosport

Junya Ito scoort het Doelpunt van het Jaar

De treffer van Junya Ito voor Racing Genk tegen Oud-Heverlee Leuven (4-0) van vorige zomer is verkozen tot Doelpunt van het Jaar, zo werd maandagavond bekendgemaakt op de Pro League Awards in Schaarbeek.

De fans die hun stem uitbrachten op de website van de Pro League verkozen het pareltje van de Japanner boven fraaie afstandsschoten van Deniz Undav (Union) en Rob Schoofs (KV Mechelen).

“Vanop de rechterflank zette de Japanner in minuut 77 de actie zelf op. Na een dubbele een-twee, eerst met Kristian Thorstvedt en nadien met Theo Bongonda, plaatste Ito het leer met links in de linkerbovenhoek. Een heerlijk doelpunt, dat individuele klasse koppelt aan collectief vernuft”, klinkt het bij de Pro League.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vorig jaar ging de wereldgoal van Jan Van den Bergh (Beerschot) tegen KRC Genk met de prijs van ‘Goal of the Year’ aan de haal.

Van Eenoo Speler van het Jaar in 1B Pro League

Westerlo-aanvoerder Lukas Van Eenoo is maandagavond op de Pro League Awards in Schaarbeek verkozen tot Speler van het Jaar in de 1B Pro League. Hij kreeg de prijs uit handen van voormalig Rode Duivel Igor De Camargo, die onlangs bij RWDM een punt zette achter zijn carrière als profvoetballer.

Met 4 doelpunten en 6 assists had de 31-jarige middenvelder een belangrijk aandeel in de titel van Westerlo, waarmee hij komend seizoen weer in de hoogste afdeling te zien zal zijn. In de verkiezing haalde hij het van Nicolas Rommens, die met RWDM in de barrageduels tegen Seraing naast de promotie greep, en zijn ploegmaat Lyle Foster.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Op de erelijst is hij de opvolger van Dante Vanzeir, die afgelopen seizoen met Union het mooie weer maakte in de Jupiler Pro League en intussen zelfs Rode Duivel is geworden.

Beste grasmat lag ook dit seizoen in Leuven

Voor de tweede keer in drie jaar gaat de TORO Groundsmen Award voor beste grasmat en terreinverzorgers naar Oud-Heverlee Leuven. Spelers, coaches en de rechtenhouder gaven het voetbalveld in het King Power at Den Dreef Stadion tijdens het seizoen 2021-2022 de hoogste beoordeling.

Met een gemiddelde score van 58 op 60 haalde OHL het van Antwerp (57,9) en RSC Anderlecht (56,8). De Leuvense grasmat wordt al jarenlang geapprecieerd. Onder meer de Red Flames en de nationale beloften werken er hun interlands af. Toen vanwege de coronacrisis alle wedstrijden achter gesloten deuren moesten worden gespeeld, weken ook de Rode Duivels een tijdlang uit naar Den Dreef.

Zeler mag als eerste legend in nieuwe Hall of Fame

Aline Zeler is de eerste legend die zal opgenomen worden in de kersverse Hall of Fame van de Pro League, die eind dit jaar opgericht zal worden, zo werd maandagavond bekendgemaakt tijdens de Pro League Awards in Schaarbeek.

Zeler werd negen keer kampioen van België met drie verschillende clubs: STVV, Standard en Anderlecht. Bij de Red Flames was ze aanvoerster, ze sloot af met 111 caps achter haar naam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Haar hele loopbaan lang heeft ze zich ingezet voor de professionalisering en ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in België. Dat doet ze tot op de dag van vandaag, terwijl ze haar eerste stappen zet als coach, met veel toewijding. Om haar te eren voor haar tomeloze inzet vond de Pro League het meer dan passend om Aline Zeler als eerste ‘Legend’ in te wijden in de Pro League Hall of Fame”, klinkt het bij de Pro League.

Om toe te treden tot de Hall of Fame zijn er drie criteria: spelers moeten minstens 75 officiële wedstrijden in onze competities gespeeld hebben, ze moeten gespeeld hebben na 1974 en mogen niet langer actief zijn als voetballer.

In het najaar worden er nog tien namen bekendgemaakt, die gekozen worden door de fans. Zij kunnen stemmen op een shortlist samengesteld door een panel van ex-spelers, trainers, journalisten en andere voetbalwatchers.

Nadien zullen elk seizoen vijf Belgische voetbaliconen worden genomineerd door het panel en de Pro League, waarvan er na een fan voting opnieuw twee worden toegevoegd aan de Hall of Fame.

Pro League schenkt 5.000 euro aan Me To You

Na het tragische overlijden deze lente van Cercle-doelman Miguel Van Damme, schenkt de Pro League 5.000 euro aan Me To You, de stichting tegen leukemie waarvan Van Damme peter was, zo werd maandagavond bekendgemaakt op de Pro League Awards in Schaarbeek.

Miguel Van Damme overleed eind maart op amper 28-jarige leeftijd na een jarenlange strijd tegen leukemie.

© BELGA

Lifetime Achievement Award voor Genks clubicoon Pierre Denier

Het Genkse icoon Pierre Denier heeft maandagavond tijdens de Pro League Awards in Schaarbeek een Lifetime Achievement Award gekregen.

De intussen 65-jarige Denier zette zaterdagavond met de verplaatsing naar KV Mechelen een punt achter een indrukwekkende carrière van 48 jaar in het voetbal. Denier was bijna een halve eeuw aan de slag bij Winterslag en het latere Racing Genk. In die periode was hij er speler, assistent-trainer, interim-trainer en teammanager. Meer dan eens moest hij bij de Genkenaars depanneren bij een trainersontslag, om vervolgens geruisloos weer terug te keren naar een rol in de schaduw.

Football & Community Award gaat naar AA Gent en Waasland-Beveren

AA Gent en Waasland-Beveren hebben de beste ‘Football & Community’-werking van de Pro League. De clubs worden bekroond door een jury van onafhankelijke experten voor hun maatschappelijke werking en sociale inspanningen tijdens het afgelopen seizoen, zo werd maandagavond bekendgemaakt tijdens de Pro League Awards.

“In de ‘Gantoise Plantrekkers’ en in de ‘Geestige Buffalo’s’ worden kwetsbare Gentenaars samengebracht rond voetbal. Daarnaast organiseerde de KAA Gent-community afgelopen seizoen verschillende inzamelacties om hulpgoederen te voorzien voor Oekraïne en om de Oekraïense speler Roman Bezus een hart onder de riem te steken. De KAA Gent Foundation kijkt ook verder dan voetbal. In de ‘Buffalo Dance Academy’ kunnen kinderen en jongeren van de buurt elke week het beste van zichzelf geven tijdens verschillende danslessen en dansworkshops. Met het project “iedereen anders, allemaal voetbal” werkt de KAA Gent Foundation momenteel aan een structurele aanpak van racisme op en rond de Gentse voetbalvelden”, klinkt het in de mededeling van de Pro League.

“De sociale werking van Waasland-Beveren is dit jaar de laureaat voor de Football & Community-award in de 1B Pro League. De verderzetting van een aantal duurzame en structurele projecten en het maatschappelijk engagement vanuit de club worden bekroond. Zo organiseerden de Waaslanders dit jaar de achtste editie van de Waasland-Beveren Cup. Tijdens dit voetbaltoernooi voor scholenteams uit de Beverse regio staat fair play centraal. Liefst 224 spelers en speelsters uit 16 scholen gaven het beste van zichzelf voor de winst én voor de Fair Play-beker. Daarnaast heeft Waasland-Beveren al jaren zijn eigen voetbalploeg voor jongeren en volwassenen met een mentale of fysieke beperking. Zo krijgen deze jongens en meisjes toch de kans om hun favoriete sport te beoefenen. Ten slotte zet Waasland-Beveren zich als voetbalclub actief in voor de LGBTQIA+ gemeenschap.”