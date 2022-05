Kritiek op Panos voor vuilnisbakken vol niet verkochte broodjes: “Wat een verspilling”

De Panos-vestiging op de Meir is in het oog van de storm terechtgekomen nadat vrij beschamende beelden de ronde gaan op Facebook. Op de foto’s die afgelopen zondag genomen werden rond sluitingstijd, zijn minstens vijf grote vuilnisbakken te zien die tot over de rand gevuld zijn met broodjes die overdag niet verkocht zijn geraakt. “Verspilling tot en met en dat terwijl sommige mensen honger hebben”, schrijft de surfer die de beelden deelde. In een reactie erkent de broodjesketen dat het “geen fraai beeld” is en dat het meer inspanningen zal doen om voedselverspilling tegen te gaan.

Vijf containers volgepropt met er nog smakelijk uitziende chocoladekoeken, croissants en koffiekoeken. Het is een beeld dat in deze tijden van toenemende armoede en stijgende voedselprijzen toch een beetje de wenkbrauwen doet fronsen. En dat is exact wat honderden surfers er ook van vinden op de facebookpagina ‘Ge zijt van Antwerpen als ge...’.

Panos voelde de verontwaardiging aanzwellen en reageerde zelf onder de facebookpost. “Dit is inderdaad geen fraai beeld”, erkent de zaak. “Doordat we met dagverse producten werken, zal er helaas steeds een klein voedseloverschot zijn. Dit beperken we door alle producten dagvers ter plaatse af te bakken en te bereiden. Zo stemmen onze winkels hun vraag en aanbod maximaal op elkaar af.”

© facebook

Volgens Panos zal je dit soort beelden niet zien in het gros van de filialen. “Wat de beperkte overschotten betreft, daarvoor werkt 80% van onze winkels al samen met het platform Too Good To Go om voedselverspilling tegen te gaan. We blijven er samen met onze winkeluitbaters aan werken om maximale versheid te combineren met minimale overschotten.” Via Too Good To Go kunnen eetzaken hun voedingswaren die aan het einde van de dag niet verkocht zijn geraakt aan fel verminderde prijs aanbieden.

Moederbedrijf La Lorraine stelt voorts in een reactie aan Radio 2 dat er in heel wat van de bakkerijen ook structurele samenwerkingen zijn met de Voedselbank of andere organisaties. Naar aanleiding van de fel besproken foto’s zegt het moederbedrijf ook contact te hebben gehad met de plaatselijke uitbater op de Meir.

In een reactie aan Radio 2 noemt het kabinet van Antwerps schepen voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding de praktijken van Panos “laakbaar”. De stad probeert winkels en restaurants aan te zetten om samen te werken met Foodsavers. Die organisatie haalt voedseloverschotten op en verdeelt die via 25 noodhulpinitiatieven.