Delfine Persoon mag nog dromen van WBC-titel World: “En deze keer wél op het heli-platform in Dubai”

Delfine Persoon is na de puntenzege tegen Elhem Mekhaled op één kamp verwijderd van de realisatie van haar ultieme droom. Namelijk in haar enorm rijkgevulde prijzenkast naast de gordels van wereldkampioene WBC World in het lichtgewicht, ook die van wereldkampioene WBC World in het super vedergewicht hangen.