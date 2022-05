Tongeren/Oudsbergen

De sfeer zat maandag meteen weer goed op het assisenproces over de moord op Silvio Aquino. “Bastaarden!” “Varken!” “Straathonden!” Vlotjes gingen de scheldwoorden over en weer. Zelfs het snijgebaar over de keel was terug van weggeweest. En toen moesten broers Lucio en Antonio ‘Raf’ Aquino nog komen getuigen.