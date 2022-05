Bocholt

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: roofvogels die agressief reageren op joggers, wandelaars of fietsers in de periode dat hun jongen bijna uitvliegen. Dat ondervond Rachid Abasalah recent nog. Hij wil iedereen in de buurt van de Baileybrug in Bocholt waarschuwen.