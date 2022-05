De Lijn wil politie op bussen na nieuw incident met jongeren, NMBS wil dat streng wordt opgetreden

De Lijn benadrukte zondagmiddag al dat ze absoluut geen agressie tegen haar personeel tolereert, nadat er zaterdag een incident gebeurde met een twintigtal jongeren uit het Brusselse, die naar het recreatiedomein gingen. Zondagavond waren er echter opnieuw problemen, zegt woordvoerster Karen Van der Sype. “Een eerste incident gebeurde rond 18 uur aan de Blaarmeersen. Toen de chauffeur jongeren oppikte was er een zeer agressieve sfeer. Hij voelde zich onveilig en de politie moest ter plaatse komen om de bus te escorteren naar het station. Rond 19.15 uur had de politie een andere bus van De Lijn opgevorderd om een grote groep jongeren die aan het domein stonden versneld naar het station te brengen. De jongeren zijn losgegaan en daarbij is een ruit van de bus gesneuveld.”

Dinsdag vind overleg plaats tussen de stad Gent, De Lijn, de NMBS en de politie over bijkomende maatregelen. “We willen dat de politie niet enkel onze bussen escorteert van en naar de Blaarmeersen, maar ook aanwezig is op de bussen zelf. De veiligheid van onze chauffeurs moet gegarandeerd worden, dat is voor ons van kapitaal belang. Agressie tegen personeel of reizigers is totaal onacceptabel voor De Lijn”, zegt Van der Sype.

Noodrem

Diezelfde jongeren veroorzaakte later ook hinder op de trein vanuit Oostende naar Brussel. Rond 19.30 uur even voorbij Merelbeke viel die plots stil. De federale politie meldde maandag dat er problemen waren met een zeventigtal jongeren op weg naar Brussel. Er werd aan de noodrem getrokken en enkele jongeren waren uitgestapt. Ze liepen over de sporen, waardoor de trein niet kon vertrekken. Na ongeveer een uur was de rust teruggekeerd en zijn de jongeren terug aan boord gegaan.

De lokale politie Regio Rhode & Schelde was opgeroepen nadat de trein stilviel op een moeilijke bereikbare plek ter hoogte van de Verbrande Heiwegel, zegt korpschef Yves Asselman. “In de trein zijn er relletjes geweest en werd er beschadigingen aangebracht. De vaststellingen werden later gedaan door de spoorwegpolitie. Enkele jongeren zijn ook uitgestapt en liepen op de sporen, waarna ze door ons opnieuw op de trein gezet zijn. Voor de reizigers was het een vervelende situatie. De airco was ook uitgevallen nadat de trein tot stilstand kwam.”

De trein kon daarna doorrijden en in Brussel-Zuid heeft de politie controles uitgevoerd. De identiteit van verschillende jongeren werd gecontroleerd en er werd proces-verbaal opgesteld. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de rol van de meerderjarige verdachten. De pv’s van minderjarige betrokken worden doorgestuurd naar het parket van hun woonplaats.

Het is nog niet duidelijk hoeveel processen-verbaal er opgesteld werden en voor welke feiten. De NMBS wil in elk geval dat de kosten voor het incident op de trein verhaald worden op de jongeren.