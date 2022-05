Het mediaanloon van arbeiders is in Limburg het hoogst. — © Thijs Pattyn

Hasselt

Een doorsnee arbeider in Limburg verdient bruto 2.805,5 euro. Nergens in België verdient hij meer. Dat blijkt uit een berekening van HR-dienstverlener SD Worx op basis van het mediaanloon. Bedienden verdienen het meest in Brussel.