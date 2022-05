Hamse Jeugdraad met 340 kinderen en jongeren naar Plopsa De Panne

Dankzij de uitstekende samenwerking tussen de Hamse Jeugdraad, de jeugdbewegingen en de jeugddienst werd deze succesvolle trip weer mogelijk gemaakt. Het was geleden van 2019, toen was de bestemming Walibi. De leiding van Scouts Genendijk, Chiro Genebos, KLJ Oostham en Chiro Oostham ontfermde zich niet enkel over haar eigen leden, ook niet-leden waren 'lid' voor een dag. "Ook mochten we zeven jongeren uit Oekraïne een fijne dag laten beleven", zeggen jeugdraadvoorzitters Katja Verpoorten en Ellen Debodinance. "De sfeer zat goed, het weer was top en iedereen zorgde voor elkaar. Dankzij de jaarlijkse subsidie en de korting die de jeugdbewegingen aan hun leden geven, hebben we deze uitstap kunnen aanbieden aan slechts 15 euro all-in. Ook de vier dubbeldekkers zaten mee in deze prijs". De fotoreportage kan je bekijken op www.jeugdraadham.be, de Instagram-story vind je terug onder highlights via www.instagram.com/jeugddienstham/