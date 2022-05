Jos Lemmens stelt zijn boek 'De slag van Lummen' voor

Het boek getiteld ‘De slag van Lummen en 3.000 verlaten soldaten op 12 en 13 mei 1940’ werd gepresenteerd met een lezing en receptie voor 140 geïnteresseerden in GCOC Oosterhof. Een aantal soldaten sneuvelde in een poging om uit de omsingeling te ontsnappen. Zo'n 1.500 mannen liepen in de val en werden krijgsgevangen gemaakt. Alles wordt gekaderd in relatie met de strijd in de omliggende dorpen. Het boek telt 152 pagina’s in kleur met veel illustraties. Het boek kost 20 euro en is verkrijgbaar bij de UITbalie in Lummen tijdens de openingsuren. Een andere afspraak maken kan ook via 013/52.13.38