Erik Kortleven leest voor uit boek 'Onder Drie Torens' in Uikhoven

Op pinkstermaandag 6 juni vertelt Erik Kortleven in de KijkKerk in Uikhoven over zijn nieuwe boek ‘Onder Drie Torens’. De auteur ontrafelt daarin de dorpsaard van de Boorsemnaren, de Kotemnaren en de Uikhovenaren, drie gemeenschappen die eeuwenlang lief en leed met elkaar deelden.

“Het begon allemaal een kleine vijf jaar gelden, toen Veldeke Maasland mij uitnodigde om te komen spreken over Uikhoven, Boorsem en Kotem, drie dorpsgemeenschappen gelegen tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart”, vertelt Erik Kortleven. Die spreekbeurt vormde de aanleiding om dieper te graven in de historiek van de drie dorpen. Erik doorploegde de archieven en interviewde ruim honderd personen om een beeld te krijgen van de typische dorpscultuur. Het werd een zoektocht van haast drie jaar om het verhaal van de Boorsemnaar, de Uikhovenaar en de Kotemnaar te onderbouwen. De oogst van gesprekken, verhalen en historische info vormen de basis voor zijn nieuwe boek.“Onder Drie Torens is een kijk-, een lees- en een voorleesboek”, vertelt Erik. “In 380 pagina’s, geïllustreerd met zeshonderd foto’s, komt de aandachtige lezer hoofdstuk na hoofdstuk te weten wat de drie dorpsgemeenschappen zo kenmerkt. Authentieke opstelletjes, dorpsiconen, culturele, sportieve, muzikale en tal van andere weetjes belichten een periode tussen 1950 en 1990, een tijdspanne die de meesten zich nog herinneren, maar waarvan de tijd genadeloos veel wegvaagde uit het collectieve geheugen.”Op pinkstermaandag 6 juni om 14 uur leest Erik Kortleven voor uit zijn boek in museum KijkKerk in Uikhoven (locatie parochiekerk Uikhoven). Een digitale fototentoonstelling neemt de bezoekers mee in een tijdreis door de drie dorpsgemeenschappen.