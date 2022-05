Adviesraad 55+ organiseert Bake Off voor 50ste verjaardag

Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, behalve professionele bakkers. Alle soorten koekjes en gebakjes komen in aanmerking, zolang ze maar in individuele porties geserveerd kunnen worden. Wel is het belangrijk dat er een link is naar het gouden jubileumjaar. Hoe je die link precies invult, mag je helemaal zelf bepalen. Deelnemen kan tot en met 1 juli door het recept van je koekje of gebakje in te sturen, samen met een foto. Later krijg je een uitnodiging van de jury om je lekkernij te komen bakken en presenteren. Bij de beoordeling van het gebak houdt de jury rekening met de smaak, het ontwerp, de presentatie en de originaliteit. De drie beste inzendingen worden beloond met een geldprijs waarbij je ‘Doe es Genk’-kaart wordt opgeladen. De maker van het beste koekje of gebakje krijgt 200 euro. De tweede plaats levert 150 euro op, de derde krijgt 100 euro. De ‘Doe es Genk’-kaart kan je gebruiken bij heel wat Genkse handelaren. Extra leuk is dat het winnende koekje of gebakje wordt geserveerd tijdens de academische zitting van het 50-jarig bestaan van de adviesraad 55+ op 27 oktober.Inschrijven kan via: Sociaal Welzijn, Stadsplein 1, 089/65.43.60, sociaal.welzijn@genk.be. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en e-mailadres.