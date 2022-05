Bilzen

In de Linnerveldstraat in Martenslinde is maandag rond 7.45 uur brand ontstaan in een garage. De brandweer had het vuur snel onder controle maar in het gebouw is er wel wat schade. Ook in het huis was er wat rookschade. De woning werd geventileerd en blijft bewoonbaar. De brand is vermoedelijk begonnen met een smeulende sigaret die in de vuilnisbak was gegooid. mm