Assistent-trainer Kevin Van Dessel volgt Vrancken van KV Mechelen naar Genk

Kevin Van Dessel, een 43-jarige Kapellenaar die al in Genk woont, trainde eerder de U17 en de beloften van Racing. Twee jaar geleden kon Vrancken hem daar overtuigen om een van zijn assistenten te worden bij KV.

“We kenden elkaar van bij de nationale beloften, intussen negentien jaar geleden. Vorig seizoen volgden we samen de Pro License cursus. Zo is er een klik ontstaan”, zei Van Dessel destijds over hun samenwerking. De Mechelse T1 was niet blind voor het succesvolle werk dat Van Dessel met de Genkse beloften afleverde. Hij loodste de jonge Genkies in 2019 naar de titel en bekerwinst. “Velen zullen me in België wellicht niet kennen, maar de ‘voetbalmensen’ hebben mij op die manier wel opgepikt. Er zijn veel raakpunten tussen Wouters trainingsmethode en de mijne, maar ook verschillen. Tenslotte houdt iedere coach vast aan zijn geheimen. (knipoogt) Dat maakt deze samenwerking zo interessant.”

Nu staan de twee dus op het punt om samen naar hun ex-club terug te keren.