Twee bromfietsers testen positief op drugs in Hoeselt

Hoeselt

Op het kruispunt van de Bilzersteenweg en de Tongersesteenweg zijn twee bromfietsers aan de kant gezet die drugs hadden genomen.

Een 37-jarige bestuurder testte positief op wiet en heroïne. Hij was nog geen jaar geleden - juli 2021 - in een week tijd al eens twee keer tegen de lamp gelopen. Toen was hij telkens met de fiets bij het afleggen van een positieve drugstest. Zijn bromfiets werd getakeld voor 12 uur. Pas als hij een negatieve speekseltest aflegt, krijgt hij zijn tweewieler terug.

Even later werd, op dezelfde locatie, werd een tweede bromfietser gecontroleerd omdat hij geen helm droeg. De bromfiets van de 32-jarige bestuurder bleek niet verzekerd en ingeschreven te zijn. De man mocht niet eens met een bromfiets rijden na een eerdere veroordeling.

De politie vond ook wiet. Die werd in beslag genomen. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van wiet en cocaïne was.

Zijn bromfiets werd getakeld. De bestuurder deed er ter plaatse afstand van ten voordele van de Belgische Staat. Er werden maar liefst 4 processen-verbaal opgesteld. mm