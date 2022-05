Duits-Turkse aanvaller van ‘rijke Audi-club’ eerste aanwinst voor STVV, ook stage in Oostenrijk op de agenda

STVV staat op het punt om een nieuwe aanvaller vast te leggen. Fatih Kaya is een Duits-Turkse aanvaller van 22 jaar, hij komt – als de laatste punten en komma’s dinsdag ingevuld raken - over van Ingolstadt 04. De rijke ‘Audi-club’ degradeert uit de tweede Bundesliga.

Er komt stilaan beweging bij STVV. Zo wordt naar alle waarschijnlijkheid een eerste inkomende zomertransfer gerealiseerd. Fatih Kaya werd gespot in Sint-Truiden. De Duits-Turkse aanvaller, die einde verhaal is bij Ingolstadt, staat op het punt te tekenen voor de Kanaries. Kaya is een pocketspits, die ook op de flank kan uitkomen. De 22-jarige jongeman is tweevoetig en 1m83 groot, geen reus dus. Hij kwam afgelopen seizoen zeventien keer in actie voor Ingolstadt en scoorde daarin drie keer.

Kaya, die in 2018 één keer voetbalde voor de Duitse nationale U19, heeft ongetwijfeld banden met coach Bernd Hollerbach, die de markt in zijn thuisland uitstekend kent. Sinds 2018 komt Kaya uit voor Ingolstadt, voordien zat hij bij de jeugd van Mainz. Kaya zou bij STVV al medische testen ondergaan hebben, wat toch betekent dat een overgang in een afrondende fase zit.

Taichi Hara. — © BELGA

Wie op Stayen nog overblijft van de aanvalslinie van afgelopen seizoen, is nog koffiedik kijken. Taichi Hara moet nog afwachten wat zijn Spaanse werkgever Alaves van plan is. Voor Hayashi zal nog interesse komen, hij ligt wel nog ruim onder contract aan de Tiensesteenweg. Tot slot vertrekt Klauss dan weer naar de VS, wat al voor de afloop van de reguliere competitie bekendraakte.

Stage in Oostenrijk

Op 7 juni verzamelen de Kanaries overigens voor het eerst weer op het oefencomplex in de Sint-Jansstraat. Intussen is ook bekend dat de groep van 30 juni tot en met 9 juli op voorbereidingsstage zal gaan in het Oostenrijkse Bad Häring. Geen stage in Nederland dus zoals voorgaande jaren. Hollerbach wilde absoluut naar Oostenrijk, waar Duitse profclubs wel vaker op afzondering trekken. Mét Fatih Kaya in de rangen? Dat zal de komende dagen duidelijk worden.