Natuurpunt en Limburgs Landschap verwijderen exoten in Natuurpark Hochter Bampd

Lanaken

Naast de grote plas langs de oever van de Maas in het natuurpark Hochter Bampd in Smeermaas gingen vrijwilligers van Natuurpunt Lanaken en het Limburgs Landschap aan de slag om wildgroeiende exoten te verwijderen.

“Dat is echt wel nodig”, zegt Bart Hoelbeek. “De Reuze Balsemien is een invasieve plant, oorspronkelijk afkomstig uit de Himalaya. Deze plant woekert enorm, waardoor eigen vegetatie verstikt. We hebben eerst in het Ooibos en daarna aan de uiterwaarden van de Maas een grote hoeveelheid van deze exoten verwijderd.” joge