Jib² schenkt cheque van 1000 euro aan vzw Nederheem

Maandag 23 mei mocht Nederheem vzw in Tongeren een cheque ter waarde van 1.000 euro in ontvangst nemen, geschonken door Jib².

‘Jib in het kwadraat’ is een vzw opgericht door collega’s van de politie die zich inzetten voor goede doelen. De vzw Nederheem mocht zo 1.000 euro in ontvangst nemen. Met het geschonken bedrag zullen er tablets aangekocht worden voor de gasten. Nederheem is een kleine organisatie en alle giften zijn welkom.