Bilzerse jongeren leren plannen met Limburgse SuccesPlanner

Zoals in de meeste andere secundaire scholen werken ook de leerlingen van het Atheneum Martinus Bilzen voor hun opdrachten veel met een digitaal schoolplatform. Toch vindt directeur Ine Buekers dat een papieren planningtool een absolute meerwaarde is: “De ontwikkeling van executieve functies zoals emotieregulatie, organisatie en planning, is van groot belang bij het uitvoeren van dagelijkse taken. Op tijd komen, schoolwerk maken, examens voorbereiden… Deze vaardigheden zijn complex en vragen tijd om te ontwikkelen. We willen onze leerlingen hierin maximaal ondersteunen.”Dat werken op papier voor veel mensen in deze digitale tijden net een pluspunt is, merken ze al jaren bij het Bilzerse bedrijf SuccesPlanner. Zij geven sinds 2015 planners uit: boeken die een agenda combineren met een ‘lifecoach op papier’. Ondanks dat we allemaal verknocht zijn aan onze smartphone en pc zien ze hun oplage jaar na jaar stijgen. Zaakvoerder Stephanie Hauben: “De afleiding is groot eens we onze digitale agenda erbij nemen. Pushmeldingen, sociale media… Het creëert allemaal onrust in ons hoofd. Door alles te noteren onthoud je bovendien beter en zie je in één oogopslag hoe je week eruitziet. De planner helpt ook bij het maken van keuzes. Via een stap-voor-stap-plan leer je onder meer doelen stellen en een plan van aanpak uitwerken. Dankzij reflectiepagina’s blik je terug op je maand: Wat ging er goed, wat moet bijgestuurd worden?”Ook dat komt handig van pas voor de leerlingen, vindt directeur Ine Buekers: “Niet alleen de leerlingen van de derde graad ASO ontvangen een planner, ook de zevendejaars BSO. Zij studeren weldra af en komen in het werkveld terecht. We hopen dat de planner hen kan helpen bij het maken van keuzes rond werk en bij de overstap van een school- naar een werkomgeving. Welbevinden is een belangrijk topic in onze school. We werken aan een warm schoolklimaat en zoeken samen naar oplossingen.”