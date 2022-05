Elke jeugdbeweging heeft eigen regenboogvlag in Zonhoven

Zonhoven

Veel kleur in de jeugdlokalen sinds vorige week in Zonhoven. De gemeente vierde mee ‘Idahot’, de internationale dag tegen homofobie en transfobie.

Of dat nog wel nodig is anno 2022? “Zeker weten,” benadrukt Manon Vanengelen van het Regenbooghuis in Hasselt. “België is een van de landen in de wereld die voorop lopen als het gaat om rechten van holebi’s en transgenders. Toch geven veel homo’s en lesbiennes aan dat ze elkaar niet goed een knuffel durven geven in het openbaar of dat ze niet hand in hand over straat durven lopen. Ze krijgen dan soms negatieve reacties. Er blijft dus nog werk aan de winkel.” Veel gemeenten hijsen jaarlijks in mei de regenboogvlag. “Maar wij hebben meteen een hele lading besteld”, zegt schepen Frank Vandebeek. “Voor elke jeugdbeweging is er nu eentje. Ze mogen zelf beslissen wat ze ermee doen.” De hele lading kleurt intussen de verschillende jeugdlokalen. toro