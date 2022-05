G-watersportdag en het regionaal G-sportkamp komen eraan

Sportievelingen met een beperking en hun gezinnen kunnen zich tijdens de G-watersportdag wagen aan initiaties duiken, zeilen en suppen. Aan land wachten het golfterrein en het beachvolleybalveld op enthousiaste spelers. Daarnaast rijdt de huifkar rond, vaart de grote vikingboot uit en brengt de mobiele boerderij een geit, varken, ezels en een miniatuurpaardje naar de Paalse Plas. Er valt dus heel wat te beleven op zaterdag 11 juni. Inschrijven kan nog tot en met 29 mei via www.beringen.be/sport.Sportschepen Tijs Lemmens: “De strikte definitie van G-sport is ‘gehandicaptensport’ maar evengoed passen genieten, gezond en gewoon sport hierbij. De G-watersportdag is dus een dag voor iedereen met een beperking en hun gezin. Inclusie in sport is zeer belangrijk. Daarom laten we de deelnemers proeven van talrijke G-sporten. Het blijft echter niet bij één dag, want deze sporten kan je in Beringen ook op reguliere basis beoefenen.”Stad Beringen organiseert de G-watersportdag met steun van Sport Vlaanderen en in samenwerking met de Andersvalidenraad, Reddend Zwemmen Beringen, Millenium Golf, zeil- en surfclub Sirocco, Stalvoc en duikschool Globius.Tijdens de eerste week van de zomervakantie vindt in de sporthal in Heusden het G-omnisportkamp plaats. Dan verzorgen deskundige G-sportbegeleiders sportaanbod op maat en in kleine groepen. Kinderen tussen 6 en 18 jaar (geboortejaren 2003 t.e.m. 2016) met een verstandelijke beperking maken er kennis met verschillende sporten en keren iedere dag huiswaarts met toffe herinneringen.Inschrijven kan via heusden-zolder.ticketgang.eu en meer info kan je verkrijgen op 011 80 80 80 of laura.doino@heusden-zolder.be. Het G-omnisportkamp duurt van 4 tot en met 8 juli telkens van 9 tot 16 uur en kost 65 euro en het sociaal tarief bedraagt 13 euro voor de hele week. Dit is een samenwerking tussen de sportdiensten en G-sportclubs van Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Sport Vlaanderen.