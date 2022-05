Onze tv-tips: chemische oorlogswapens, een lange achtervolging en Syrië

Syrië, de giftige oorlog

Canvas, di, 21.20u

Journalisten Rudi Vranckx en Inge Vrancken onderzoeken een van de grootste oorlogsmisdaden van de afgelopen decennia: het gebruik van verboden chemische wapens in Syrië. Het verhaal begint bij de opstand tijdens de Arabische lente. Een bloedige burgeroorlog is het gevolg. Het regime van de president beschikt over een chemisch wapenarsenaal. Inge en Rudi spreken onder meer met Ben Rhodes, adviseur van Barack Obama die een militaire vergelding moet voorbereiden. (tove)

Apocalypto

VTM 3, di, 20.35u

Meer dan twee uur durende film van Mel Gibson over een Mayadorpje dat wordt overvallen door een vijandige stam. De trotse zoon van het dorpshoofd slaagt er maar net in om zijn zwangere vrouw en kind naar een schuilplaats te brengen. Geweldige film met misschien wel de beste achtervolging ( bijna een uur!) uit de filmgeschiedenis. Behoorlijk bloederig. Fraai is dat men niet gekozen heeft voor het Engels, maar voor een inheemse taal. (tove)

De kennis van nu

NPO2, di, 22.18u

Elke keer een fascinerende reportage over de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen. In de huidige oorlog beschuldigen Oekraïne en Rusland elkaar van de productie van biologische wapens. De kennis is er maar hoe reëel is de inzet van Anthrax als biologisch wapen? Het zou heel wat ellende en schade kunnen veroorzaken. De redactie van deze reportagereeks gaat op onderzoek uit en legt haar oor te luisteren bij mensen met kennis van zaken. (tove)